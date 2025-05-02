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Aziz Yıldırım Açıklama Yapmayacak

AÇIKLAMALARA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada hakkında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi. Yıldırım, gündemde olan paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARI YALANLIYOR

Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak, “Bugün sosyal medyada, önümüzdeki günlerde açıklama yapacağıma dair bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgiler doğru değildir. Benim şu an için bir açıklama planım bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Eski başkan, “Bu tip asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini ve etkileşim almak uğruna ismimin kullanılmamasını kamuoyundan rica ederim.” diyerek, medyada yer alan haberlerle ilgili kaygılarını dile getirdi.

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