Aziz Yıldırım Aday Olmayacak

AZİZ YILDIRIM ADAYLIKTAN VAZGEÇİYOR

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yapılacak başkanlık seçiminde aday olmayacağı iddiaları gündeme geldi. 21 Eylül’de gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Yıldırım, “Ben yokum” diyerek kararlılığını ifade etti. Önceki günlerde aday olacağı yönünde bazı spekülasyonlar gündeme gelirken, Yıldırım’ın bu fikrinden vazgeçtiği öğrenildi.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Yıldırım, kurmaylarıyla yaptığı durum değerlendirmesinde aday olmama ve herhangi bir adayı desteklememe kararı aldı. Bu gelişmelerin yanı sıra, mevcut diğer adayların Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp’in birleşeceği konuşuluyor.

ÖNEMLİ

Kurutmalık Domatesler, İhracatla Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Siverek'te organik yöntemlerle yetiştirilen kurutmalık domatesler, hem yerel ekonomiyi destekliyor hem de çiftçilerin gelirlerini artırmayı amaçlıyor.
Fatma Çevik, KETEM’de Kontrol Yaptırdı

Gaziantep'te KETEM'e giden Fatma Çevik, burada meme kanseri teşhisi aldı. Erken müdahale ile tedavisini tamamlayan Çevik, düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

