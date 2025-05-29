Aziz Yıldırım Adaylık Şartını Duyurdu

AZİZ YILDIRIM’DAN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gündeme dair önemli bir açıklama yaptı. Erken seçim çağrısı yapan Yıldırım, adaylık iddialarını da yanıtladı. “Sorumluluk üstlenmekten kaçmadım, kaçınmam” diyen Yıldırım, aday olma şartını açıkladı: “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, mevcut durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır. Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler.”

AÇIKLAMA YAPMA ZORUNLULUĞU

Yıldırım’ın açıklamasının devamında, “Değerli kongre üyelerimiz, Sevgili Fenerbahçeliler, Öncelikle, Euroleague Kupası’nı ülkemize bir kez daha getiren şampiyon Fenerbahçe Beko’yu, tebrik ediyor, şampiyonluğa ulaşan diğer branşlarımızda emeği bulunan tüm yöneticilerimize, Başkan Sayın Ali Koç’a, sporcularımıza, teknik ekiplerimize ve kulüp profesyonellerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Basında ve sosyal medyada, adımın geçtiği haberler ve türlü spekülasyonların bilgim ve iradem dışında gerçekleştiğinin kamuoyunca bilinmesi ve söz konusu spekülasyonlara son verilmesi amacıyla bir açıklama yapmak zorunlu olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin asıl meselesinin kazanılamayan kupalar olmadığını, “kaybolan direnç, umut ve sıradan bir spor kulübü olmaya razı olunması” olarak değerlendirdi. “Fenerbahçe, vatan içeriden çökertilmek istenirken direnişin sembolü olmuş bir ruhtur.” diyen Yıldırım, mevcut durumun kabullenilmemesi gerektiğini belirtti.

KONGRE KONUŞMALARI VE GİZLİ YETKİLER

Kongre üyelerinin yönetimlerin başarılı olup olmadıklarına karar verici olduğunu ifade eden Yıldırım, bazı çağrıların olduğunu ve “Kongre Eylül ayına kalmadan yapılmalı” dedi. Başkan Ali Koç’un Eylül ayında kongre yapma kararını açıkladığını aktaran Yıldırım, kendi görüşünü de “Eğer bir kongre yapılacak ise bunun gecikmeksizin, Eylül ayına kalmadan yapılmasının doğru olacağı” yönünde ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe için sorumluluk üstlenme gerekliliğine vurgu yaptı.

Yıldırım, “Ben, kulübümüzün kapılarını bütün Fenerbahçelilere açarak, üyeliğin geniş bir tabana yayılmasını sağladım” diyerek kulüp geleneklerine bağlı kaldığını ifade etti. “Sorumluluk üstlenmekten kaçmadım, kaçınmam. Ama kendi kendime durumdan vazife çıkarmak garabetine de asla tenezzül etmem.” dedi.

Yıldırım, mevcut durumdan kendiliğinden sorumluluk üstlenmesini beklemenin doğru olmadığını belirtirken, “Ben Fenerbahçe’nin kendisiyim.” diyerek Fenerbahçe üzerindeki sorumluluğuna dikkat çekti.

DEMOCRATİK MEŞRUİYET İLTİFATI

Açıklamalarının son bölümünde, camianın kendisini desteklediği takdirde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirten Yıldırım, “Beni sorumluluğa davet edenler veya şahsımı sorumluluk üstlenmekten kaçınmakla itham edenler, 16.464 + 1 imza ile demokratik meşruiyetin tam ve eksiksiz olarak oluştuğunu, kendilerine ve şahsıma göstermelidirler.” sözleriyle çağrısını tekrar etti. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe için mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.

“Çünkü darağacında olsak da bizim ilk sözümüz de son sözümüz de Fenerbahçe’dir.” diyerek açıklamasını sonlandıran Aziz Yıldırım, saygılarını sundu.