Aziz Yıldırım’dan Sadettin Saran Açıklaması Geldi

aziz-yildirim-dan-sadettin-saran-aciklamasi-geldi

Sarı-lacivertli takımda Ali Koç’tan önce başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kendisi ve Sadettin Saran ile ilgili çıkan haberler üzerine son dakika bir açıklama yaptı. Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Aziz Yıldırım, “Bir çağrı yapacaksam açık açık kamuoyuna yaparım” dedi ve açıklamasında şunları belirtti: Odatv isimli bir internet sitesinde yer alan “Aziz Yıldırım cephesi Saran’a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…” ifadesinin yer aldığı haberin yalan olduğunu aktardı. Yıldırım, “Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır” şeklinde konuşarak, söz konusu haberlerin tamamen hayal ürünü olduğunu ve bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica etti.

