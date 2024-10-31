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Aziz Yıldırım Fenerbahçe Maçına Gidiyor

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AZİZ YILDIRIM VE KIZI YAZ’IN MAÇA GİTMESİ

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın, Fenerbahçe Beko’nun yarın yapacağı Partizan karşılaşmasına kızı Yaz ile birlikte katılacağı öğrenildi. THY Euroleague’de gerçekleşecek olan çift maç haftasında Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, yarın Sırbistan’ın temsilcisi Partizan’ı ağırlayacak.

PARTİZAN MAÇI VE İLİŞKİLER

Sarı-lacivertli ekip, eski başantrenörü Zeljko Obradovic’in liderliğindeki Partizan ile karşı karşıya gelecek. Aziz Yıldırım, bu zorlu mücadeleyi izlemek üzere kızı Yaz ile birlikte stadyuma gitmeyi planlıyor.

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