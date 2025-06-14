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Aziz Yıldırım Gençlerle Buluştu, Konuştu

GENÇLERLE GÖRÜŞME

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, adaylık için istenen Aziz Yıldırım, Beykoz’da Fenerbahçe üyesi gençlerle bir araya geldi. Bu buluşmada Yıldırım, adaylık konusunu ele aldı.

BASKI ALTINDA DEĞİLİM

Fanatik’te yer alan habere göre, gençlerin Yıldırım’a adaylık çağrısında bulunması üzerine, Yıldırım, başkanlık için kısa vadeli bir planı olmadığını bildirdi. Yıldırım, “Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe’ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız” ifadelerini kullandı.

TEVECCÜH OLURSA DÖNEBİLİRİM

Deneyimli başkan, herhangi bir ihtiyaç olması durumunda geri döneceğini belirtti. Yıldırım, “Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim” şeklinde konuştu. Bu sözleri, camiada Yıldırım’ın başkanlık ihtimalinin kapalı olmadığını ortaya koydu.

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