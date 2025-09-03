Aziz Yıldırım, Kongre Sürecini Eleştirdi

AZİZ YILDIRIM’DAN KONGREYE TEPKİ

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum. Bir kongre yapılacaksa, haziran ayında yapılmış olmalıydı. Mevcut halde, kulübün yararı, sezon sonunun sükunetle beklenmesinden geçer ki kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Yıldırım, başkanlık tartışmaları ve kongre süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

KONGRE TARTIŞMALARINA AÇIKLAMA

Açıklamalarında Fenerbahçe’nin karşılaştığı seçim sürecinde adının çeşitli senaryolar içerisinde speküle edildiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, “Gerek yakın çevremden, gerekse camiamız içerisinden yaklaşan kongrede aday olmam yönünde tarafıma defaatle telkin ve tavsiyelerde bulunulmaktadır” dedi. Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağını belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Böyle bir zamanda, mevcut koşullar altında yapılacak bir kongre Fenerbahçe için değil, mevcut yönetim için yapılmış bir kongre olacaktır.”

KULÜBÜN GELECEĞİNE DİKKAT

Yıldırım, yöneticilik kültürü ve ahlakının, sadece Fenerbahçe’nin değil, tüm spor kulüplerinin birincil meselesi haline geldiğini ifade etti. “Yapılan harcamalar, gelir ve gider açıkları, rekabetin ortadan kalkması, himaye ve kayırmanın ligin karakteri haline gelmesi, kulübün borçlanması ve mali tabloların gerçeklerin örtülmesi gibi olgular, sonunda faturayı masum insanların ödediği büyük bir fiyaskoya gebedir” sözleriyle durumu değerlendirdi.

KULÜP BAŞKANLIĞINA ELEŞTİRİLER

“Kulüp başkanlığı, bir kariyer basamağı değildir” diyerek mevcut yönetime eleştirilerde bulunan Yıldırım, “Milyonluk camiaların geleceği ve onuruyla oyun oynanamaz” şeklinde konuştu. Yıldırım, mevcut kongrenin Fenerbahçe’nin imkanlarıyla mevcut yönetimin arzusu adına yapıldığını dile getirerek, “Bu kongre, varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bir süreçtir” dedi.

BİR FENERBAHÇELİ OLARAK ÇAĞRI

Aziz Yıldırım, sözlerini “Ben Fenerbahçe başkanı olmaktan daha çok bir Fenerbahçeliyim. Bu gidişat, samimi tüm Fenerbahçeliler gibi beni de üzüyor” şeklinde tamamladı. Ayrıca, “Bu konuyla ilgili artık ismimin herhangi bir şekilde speküle edilmemesini kamuoyundan rica ediyor, yeni sezonda tüm branşlarda mücadele eden takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.