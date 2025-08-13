Aziz Yıldırım, Loca Sahibi Oldu

AZİZ YILDIRIM’IN LOCASI TAHİS EDİLDİ

Geçtiğimiz divan kurulunda konuşan Aziz Yıldırım, kendisine 7 yıldır loca verilmediğini belirtti ve bu durum camia içinde geniş yankı buldu. Başkan Ali Koç ise Yıldırım’a jest yaparak, “Benim localardan birini size verelim” dedi.

208 NUMARALI LOCA RESMEN YILDIRIM’A VERİLDİ

Dün oynanan tarihi Feyenoord maçında, Chobani Stadı’nda daha önce Avis’e ait olan 208 numaralı loca, gerekli ödemelerin ardından resmi olarak Yıldırım’a tahsis edildi. Yıldırım, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında 208 numaralı locayı satın aldı. Bu alan, Chobani Stadı’nda en prestijli konumlardan biri olarak değerlendiriliyor.

YILDIRIM, STADA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig devi Fenerbahçe’ye uzun yıllar başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kulübe birçok başarı kazandırdıktan sonra Chobani Stadı’nda kalıcı bir yer edinmiş oldu.