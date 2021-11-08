Aziz Yıldırım savaş gemisi satacak

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi, Afrika ülkelerinden Nijerya’ya savaş gemisi satacak.

Nijerya donanması ile yapılan sözleşme kapsamında ikisi de OPV 76 sınıfı açık deniz karakol gemiler, Türkiye’de inşa edilecek ve 37 ay sonunda Nijerya’ya gönderilecek. Anlaşmaya göre gemiler Türk mühendislerinin geliştirdiği sensör ve sistemlerle donatılacak. Anlaşmayı Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo ve Türk şirketi Dearsan’ın CEO’su ve Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın damadı Murat Gordi imzaladı.

Nijerya donanmasının 2021-2030 Stratejik Planı’nı gerçekleştirmeye yönelik filo yenileme çabalarında olduğunu dile getiren Koramiral Gambo, “Bu araçlar arama ve kurtarma operasyonları, korsanlık ve kaçakçılıkla mücadele ve afet yardım gibi konularda da operasyonlar yürütecek” dedi. Dearsan’ın OPV 76 korveti 78.6 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. 26 knot azami hıza ulaşan gemi, ekonomik hız ile 3.000 deniz mili menzile sahip ve 46 kişilik ekip barındırıyor.

TÜRKMENİSTAN DENİZ KUVVETLERİ’NE DE SATMIŞTI

1980 yılında Gökbayrak ailesi tarafından kurulan Dearsan, 2007 yılından bu yana deniz botları üretiyor.

Gökbayrak ailesi, Dearsan’ın yüzde 100 hissesini 2013 yılında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a satmıştı.

Son 4 yıl içinde Türkiye donanmasına 16 Tuzla sınıfı karakol botu üreten Dearsan’ın en önemli imalatlarından biri de Gülhan Tersanesi ile birlikte ürettiği Deniz Han adlı Türkmen sınıfı korvet.

Bu araç da bu yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un da katıldığı törenle Türkmenistan donanmasına alınmıştı.