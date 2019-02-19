Aziz Yıldırım ve Arda aynı törende

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), CEO’su Ömer Önan’ın yaşamını yitiren babası Utku Onan, son yolculuğuna uğurlandı.

TBF CEO’su Ömer Onan’nın babası Utku Onan, son yolcuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Mezarlığı’nda öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, TBF Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe Beko oyuncuları Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome Ahmet Düverilioğlu, Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerden Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ile Mahmut Uslu, Medipol Başakşehirli futbolcular Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Onan ailesi cenaze namazı öncesinde taziyeleri tek tek kabul etti. Utku Onan’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

TRT