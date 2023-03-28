Aziz Yıldırım’dan bakanlık iddialarına yanıt

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı hükümetinde spor bakanı olacağı iddialarına cevap verdi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın yakın çevresi, “Aziz Bey’in siyaset ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram, Yıldırım’ın adını gündeme getirip CHP’nin de bu isme destek verdiğini iddia etmişti.

Bu iddia CHP’ye yakın kaynaklarca “Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil” biçiminde yalanlandı.