Aziz Yıldırım’dan İYİ Parti açıklaması

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’dan İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağı iddiası hakkında açıklama geldi.

Yıldırım’ın 2023’te yapılacak seçimlerde İyi Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edildi. Yıldırım iddiaları ‘asparagas’ diyerek yalanladı.

Duvar’ın haberine göre, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 3 Haziran 2018’de yapılan seçimde Aziz Yıldırım, koltuğunu Ali Koç’a devretmiş, başkanlık görevi sonrası gözlerden uzak bir hayat sürdürmeyi tercih etmişti.

Yıldırım, iddiayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.”