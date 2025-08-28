Azka Otel Sanatı Destekliyor

BULUNDUKLARI PLATFORMLARDA SANATSAL DESTEK

Bodrum turizmine sanatsal bir katkı sağlayan Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya, müziğe ve genç yeteneklere olan desteğiyle dikkatleri üzerlerinde topluyor. Kaya, otel sahnesinin yalnızca eğlence amaçlı olmadığını, aynı zamanda genç sanatçıların profesyonel müzik dünyasına adım atmaları için kritik bir platform sunduğunu belirtiyor. Azka Otel, her gün düzenlediği etkinliklerle misafirlerine tatil, sanat ve müziği bir arada sunuyor.

ETKİNLİKLERDEN YOĞUN İLGİ

Otelin düzenlediği etkinlikler, turistlerle birlikte yerli ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor. Bu programlar, genç sanatçılara sahne alma fırsatı tanıyor. Geçtiğimiz iki hafta süresince otel sahnesinde Bilge Kotay, Yiğit Arat, Emre Akın, Elif Saffat, Ersen Köse, Gökçe Türk ve Şebnem Keskin gibi genç yetenekler performans sergiledi. Sahne alan sanatçılar, gösterimleriyle izleyicilerin beğenisini kazanarak Bodrum’un kültürel yaşamına olumlu bir katkıda bulunuyor.