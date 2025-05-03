Azzam El-Ahmed FkÖ Genel Sekreteri Oldu

FILİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ’NDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreterliği görevine Azzam el-Ahmed getirildi. Filistin resmi haber ajansında yayımlanan bilgilere göre, FKÖ İcra Komitesi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın liderliğinde Ramallah’ta bir araya geldi. Bu toplantıda, FKÖ İcra Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, Hüseyin eş-Şeyh’in yerine yeni Genel Sekreter olarak atandı.

HÜSEYİN EŞ-ŞEYH YENİ GÖREVİNE ATANDI

Daha önce Genel Sekreterlik görevini sürdüren Hüseyin eş-Şeyh, yeni olarak Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına atanmış durumda. Cenin kentinden gelen 78 yaşındaki Azzam el-Ahmed, geçmişte de farklı bakanlık görevleri üstlenmiş bir politikacı olarak dikkat çekiyor.