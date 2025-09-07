B. 1877 Ve A. 1221 1-1 Bitti

MAÇIN DETAYLARI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta birinci hafta mücadelesinde Bornova 1877, ev sahipliği yaptığı Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi takım, 45+3’üncü dakikada Murat Arslan’ın kaydettiği golle öne geçti ve durumu 1-0’a getirdi.

Ancak konuk takım, bu gole 45+5’inci dakikada Samet Aydın ile karşılık vererek durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında her iki ekipten de gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Her iki takım da yeni sezona 1’er puanla başlamış oldu.