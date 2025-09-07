Haberler

B. 1877 Ve A. 1221 1-1 Bitti

MAÇIN DETAYLARI

3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta birinci hafta mücadelesinde Bornova 1877, ev sahipliği yaptığı Alanya 1221 ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda gerçekleştirildi. Ev sahibi takım, 45+3’üncü dakikada Murat Arslan’ın kaydettiği golle öne geçti ve durumu 1-0’a getirdi.

Ancak konuk takım, bu gole 45+5’inci dakikada Samet Aydın ile karşılık vererek durumu 1-1 yaptı. İlk yarı bu eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında her iki ekipten de gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Her iki takım da yeni sezona 1’er puanla başlamış oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.