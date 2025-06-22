B-2’ler Guam’a Uçuyor, Diego Garcia’ya Gidiyor

ABD B-2 BOMBA UÇAKLARININ HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası’na doğru hareket ettiği ve ardından Hint Okyanusu’ndaki Diego Garcia Adası’na transfer edileceği iddia ediliyor. Yapılan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri’nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 uçaklarının Pasifik Okyanusu’ndaki Guam Adası’ndaki ABD üssüne doğru yol almakta olduğu ve sonrasında Diego Garcia Adası’na geçeceği kaydedildi. Uçuş takip verileri ve hava trafik kontrolü üzerinden sağlanan bilgiye dayanarak, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkan 6 B-2 uçağının Guam’daki üsse doğru ilerlediği belirtildi.

YÜKLERİN İÇERİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Fox News’un aktarımına göre, “Bombardıman uçaklarının Missouri’den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor.” Uzmanların verdiği bilgilere göre, B-2’nin yalnızca ABD’nin elinde bulunan 15 tonluk 2 sığınak bombasını taşıyabileceği vurgulandı. Bu bombaların, İran’ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo’yu hedef almak için kritik önem taşıdığı ifade edildi. B-2’lerin bir sonraki durağının Diego Garcia Adası olabileceği değerlendiriliyor. Pentagon ise bu konudaki sorulara yanıt vermedi.

ORTA DOĞU’DA GELİŞMELER

Daha önce ABD’nin, Yemen’de İran destekli Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını bu adadan yürüttüğü biliniyor. Ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor. İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik askeri bir saldırıya geçmesinin ardından, bu bölgede gergin bir süreç yaşanıyor ve ABD’nin bu çatışmaya katılma olasılığı, ülke medyasında tartışmalara yol açıyor.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMALAR

Wall Street Journal gazetesine açıklama yapan Pentagon yetkilisi, Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden 6 B-2 gizli bombardıman uçağının havalanmasıyla ilgili hava hareketliliğini doğruladı. Yetkili, bununla birlikte herhangi bir “B-2 saldırısına hazırlanmakla ilgili” emir verilmediğini belirtti. Söz konusu uçuşların Tahran yönetimiyle yaşanan sorunun diplomatik yollarla çözümüne katkı sağlayabileceği dile getirildi. Pentagon, B-2’lerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için Beyaz Saray’ı adres gösterdi.