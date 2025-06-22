B-2 Uçakları Guam’a Gitmekte

ABD’YE AİT GİZLİ BOMBARDIMAN UÇAKLARI GUAM’A YOLA ÇIKTI

ABD’ye ait B-2 tipi gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası’na doğru havalandığı bildiriliyor. Ülke içindeki medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı gizli bombardıman filosunda bulunan B-2 uçakları, Pasifik Okyanusu’nda yer alan Guam Adası’ndaki ABD üssüne ulaşırken, sonrasında Hint Okyanusu’nda bulunan Diego Garcia Adası’na konuşlandırılacak.

UÇUŞ TAKİBİYLE DOĞRULANDI

Uçuş takip sistemleri ve hava trafik kontrolü aracılığıyla elde edilen sesli iletişim kayıtları doğrultusunda, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan 6 adet B-2 bombardıman uçağının, Guam’daki ABD üssüne yöneldiği kaydedildi. B-2 tipi bombardıman uçakları, Amerikan ordusunun envanterinde bulunan 15 tonluk iki sığınak delici bombayı taşıyabiliyor.

BOMBALARIN STRATEJİK ÖNEMİ

Bu bombaların, İran’ın en yüksek güvenlik önlemleriyle korunan nükleer tesisi Fordo’yu hedef almakta kritik bir öneme sahip olabileceği ifade ediliyor. B-2’lerin bu tür bombardımanlar için özellikle tasarlandığı ve mevcut askeri stratejilerde önemli bir yer kapladığı belirtiliyor.