B. A. Yılmaz Neden Oynamıyor? Merak Var

BARIS ALPER YILMAZ’IN KADRODA YER ALMAMASI

Karşılaşma öncesinde belirlenen ilk 11’lerde en çok dikkat çeken isimlerden biri, kadroda yer almayan Barış Alper Yılmaz oldu. Futbolseverler, genç oyuncunun neden forma giymediğini sorguluyor; sakatlığı mı var yoksa ceza durumu mu söz konusu? Gürcistan – Türkiye mücadelesinde bu eksiklik öne çıktı. A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında maç yapmaya hazırlanıyor. E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele eden millilerimiz, ilk sınavını Gürcistan karşısında deplasmanda verecek. Bu karşılaşma, grup liderliği için büyük bir önem arz ediyor.

MÜCADELENİN ÖNEMİ

Ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmadan elde edeceği galibiyetle hem moral bulmayı hem de Dünya Kupası yolundaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Millilerimiz daha önce Gürcistan ile 6 kez mücadele etti ve bu maçların 4’ünü kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Şimdi ise hedef, bu galibiyet sayısını 5’e çıkararak elemelerde güçlü bir başlangıç yapmak.

MAÇIN DETAYLARI VE İLK 11’LER

Futbolseverlerin merakla beklediği Gürcistan – Türkiye maçı, eleme grubunda kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Mücadele saat bilgisi ve yayıncı kanal detayları, taraftarların ilgi odağı. Gürcistan takımının kadrosu; Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia ve Mikautadze’den oluşuyor. Türkiye’nin kadrosu ise Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus ve Kenan’dan oluşuyor. Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Vincenzo Montella’nın tercihiyle ilk 11’de yer almadı; ancak genç futbolcu yedekler arasında bulunuyor ve maçın ilerleyen dakikalarında forma giymesi mümkün.