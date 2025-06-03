B. B. Küçük Kızı Sevindirdi, Topu Şişirdi

HABERİN ÖZETİ

Kayseri’de özel halk otobüsü şoförü, yolda ailesiyle bekleyen küçük bir kızın havası inik topunu şişirerek ona yardım ediyor. Bahadır Barbaros isimli şoför, sefer sırasında kız çocuğunun sevinci için otobüsünü durdurup, onu yanına çağırıyor. Küçük kız otobüse bindiğinde, Bahadır Barbaros onun elindeki havası inik topu şişiriyor. O anları cep telefonuyla kaydeden Barbaros, küçük kızın mutluluğunu tüm izleyenlere aktarıyor. Kızın şişirilen top sonrası yaşadığı sevinç, izleyenlerin içini ısıtıyor.