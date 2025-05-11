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B Barça, R Madrid’i 4-2 Geçti

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

İspanya La Liga’nın 35. haftasında, zirve mücadelesini etkileyen bir karşılaşma gerçekleşti. Barcelona, evinde Real Madrid ile yüz yüze geldi. Bu kritik mücadelede ilk yarı, gollerle dolu bir bölüm oldu. Maçın ilk anlarında, ligde ikinci sırayı elinde bulunduran Real Madrid, 5. ve 14. dakikalarda kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

BARCELONA’NIN GERİ DÖNÜŞÜ

Skorun 2-0’a ulaşmasının ardından Barcelona, daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Katalan ekipte geri dönüşün başlangıcını 19. dakikada Eric Garcia yaptı. Maçta baskısını artırmayı başaran Barcelona, 32. dakikada Lamal ile skoru eşitlemeyi başardı. Eşitlikten sonra rüzgarı arkasına alan Barça, 34. ve 45. dakikada Raphinha’nın attığı gollerle devreyi 4-2 önde tamamladı.

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