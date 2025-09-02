B. Binici Canlı Yayında Bayıldı

ANİ BAYGINLIK YAŞADI

Oyuncu Burcu Binici, 2 Eylül sabahı katıldığı canlı yayında birden fenalaşıp baygınlık geçirdi. Yayın sırasında konuşurken bilincini kaybeden Binici, oturduğu yerden düşerken stüdyoda kısa bir panik havası oluştu. Program sunucusu Melis Hazal Karagöz, canlı yayını kesip reklama gitmek zorunda kaldı.

AMBULANS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ambulans ekipleri, Binici’ye ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu nedeniyle baygınlık yaşadığını açıklayan Binici, şu şekilde ifade etti: “Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi gerekli müdahaleyi yaptı. Şu an durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin.” Bu bilgilerin ardından Binici’nin sağlık durumunun iyi olduğu haberi, hayranları ve izleyiciler arasında rahatlık yarattı.

TEATRAL HAZIRLIKLAR SIRASINDA OLAY YAŞANDI

Binici’nin baygınlık geçirdiği anların, “Doktor Bana Bir Çare” adlı tiyatro oyunundan bahsettiği sırada gerçekleştiği öğrenildi. Aktörün bu anı, izleyiciler ve hayranları için daha önce yaşanmış bir olaya denk geldi.