B. Bozgeyik, 23 Nisan’ı Kutladı

MECLİS AÇILIŞININ ÖNEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105’inci kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, meclisin açılmasının tarihin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Bozgeyik, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasına ve Cumhuriyetin ilanına giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisidir” ifadelerini kullandı.

MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ

Gaziantep Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurtuluş Savaşı’nın karargahı, milli iradenin tecelligahı ve demokrasimizin sembolü olduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin huzuru ve refahı için aynı inanç, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir” diyen Bozgeyik, meclisin geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

“Büyük bir coşku ve gururla 23 Nisan’ı kutluyoruz” diyen Milletvekili Bozgeyik, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiğini hatırlattı. Bozgeyik, “23 Nisan, bir bayram olmasının yanında vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların da timsalidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, milli iradenin her şeyin üstünde olduğunun vurgulandığı bu özel günde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını ifade ederek, başta Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, aziz şehitler ve gaziler olmak üzere anma ve minnet duygularını dile getirdi.