B.C., İşte Kredi Dolandırıcılığı Yaşadı

B.Ç.’NİN İŞ YERİNDEKİ DOLANDIRILMA OLAYI

Bir süredir iş arayan B.Ç., internet aracılığıyla Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine başvuru yaptı ve orada çaycı olarak çalışmaya başladı. İddiaya göre, belirli bir süre geçtikten sonra iş yeri sahibi A.B., B.Ç.’den “kredi notunu yükseltelim” diyerek telefonunu istedi. Kadın, telefonunu patronuna verdikten sonra 3 saat sonra geri aldı ve mesaisi bitince evine döndü.

KREDİ ÇEKİMİ VE PARA TRANSFERİ

B.Ç., telefonunu kontrol ettiğinde çeşitli bankaların mobil uygulamalarının indirildiğini, kimlik bilgilerinin girilerek kredi çekildiğini ve hesaplarından A.B.’nin hesaplarına büyük miktarlarda para transferi yapıldığını fark etti. Bu durumda B.Ç., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B.’yi bulunduğu adreste yakaladı. Yapılan incelemelerde A.B.’nin B.Ç.’nin mobil bankacılık uygulamalarını kendi telefonuyla eşleştirdiği tespit edildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.