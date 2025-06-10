B Dortmund Jobe Bellingham’ı Kattı

DORTMUND, YENİ YETENEĞİ KADROSUNA KATTI

Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Borussia Dortmund, Sunderland’den Jobe Bellingham’ı transfer etti. Borussia Dortmund Kulübü, 19 yaşındaki yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün internet sitesine konuşan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Borussia Dortmund forması giyecek olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

SATIS REKORU KIRILDI

Bu transferle birlikte Sunderland, kulüp tarihinin en büyük satışını gerçekleştirdi. Borussia Dortmund’un kasasından transfer için 33 milyon euro artı 5 milyon euro bonus çıkarken, bu rakam Sunderland için tarihi bir satış olarak kaydedildi.

PERFORMANSI GÖSTERDİ

Eski Dortmundlu Jude Bellingham’ın kardeşi olan orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, Sunderland’da geçen sezon toplamda 43 maça çıkarak 4 gol kaydetti.