B. Gates, %99 bağış yapmayı planlıyor

BİLGİLERİNİ BİLDİRİYOR

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, önümüzdeki 20 yıl içinde servetinin yüzde 99’unu bağışlama niyetinde olduğunu açıkladı. Gates, vakfı aracılığıyla bağış sürecini hızlandıracak ve vakfını 2045 yılında kapatma hedefinde olduğunu belirtti. Perşembe günü kaleme aldığı blog yazısında, “Öldüğümde insanlar benim hakkımda çok şey söyleyecek, ama ‘zengin öldü’ ifadesinin bunlardan biri olmayacağına kararlıyım” dedi. 69 yaşındaki Gates, kendi adını taşıyan vakfının sağlık ve kalkınma projelerine bugüne dek 100 milyar dolar bağışladığını ve önümüzdeki yirmi yıl içinde piyasa ve enflasyon değişkenlerine bağlı olarak 200 milyar dolar daha harcamayı planladığını ifade etti.

ZENGİN BİR MİSYON KURMAK

Gates, blog yazısında, zengin iş adamı Andrew Carnegie’nin 1889 tarihli Zenginliğin İncili adlı makalesinden alıntılar yaptı. Bu makalede, zengin kişilerin servetlerini topluma geri verme sorumluluğunun olduğu belirtiliyor. Gates, Carnegie’nin, “Zengin ölen adam, itibarsızlaşmış olarak ölür” sözlerini hatırlattı. Bu açıklaması, bağış yapma konusunda bir hızlanma anlamına geliyor. Başlangıçta, eski eşi Melinda ile birlikte, Gates Vakfı’nın ölümlerinden sonra birkaç on yıl daha faaliyet göstermesini planlıyorlardı.

Gates, BBC’nin Newshour programında yaptığı açıklamada, 20 yıl sonra mevcut zorluklarla daha iyi başa çıkacak başka varlıklı bireylerin olacağına dikkat çekti. “Asıl mesele aciliyet. Ebedi olmaya çalışmıyorsak çok daha fazla para harcayabiliriz ve harcamanın benim değerlerimle uyumlu olacağını biliyorum” dedi. Gates, servetinin %99’unu bağışlama durumunda bile Bloomberg’e göre hala milyarder kalabileceğini vurguladı.

KÜRESEL SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Blog yazısında, vakfının üç temel amacını da şöyle sıraladı: Anneleri ve çocukları öldüren önlenebilir hastalıkları ortadan kaldırmak; sıtma ve kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları sona erdirmek ve yüz milyonlarca insanın yoksulluğunu azaltmak. Ayrıca, ABD, Birleşik Krallık ve Fransa’nın dış yardım bütçelerinde yapılan kesintileri eleştirerek, “Dünyanın en zengin ülkelerinin en fakir insanlarına destek olmaya devam edip etmeyeceği belirsiz” ifadesini kullandı.

Gates, Newshour’a verdiği röportajda teknoloji milyarderi Elon Musk’ın ABD Hükümeti tarafından yapılan kesintiler nedeniyle çocukların hayatını tehlikeye atmasına dair yorumları ile ilgili soruları cevapladı. “Bu kesintiler sadece çocukları değil, milyonlarca çocuğu öldürecek. Dünyanın en zengin insanının bunu yapacağını beklemezdiniz” şeklinde yanıt verdi. Gates, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, Mozambik’teki Gazze Eyaletinde bir hastaneye verilen hibelerin iptal edilmesini gündeme getirdi. Gates, Musk’ın gidip AIDS’e yakalanan çocuklarla tanışmasını istediğini belirtti.

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