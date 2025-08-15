B. Göktürk: Fenerbahçe Borcu 223 Milyon Euro

BARIŞ GÖKTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 343 Digital platformuna gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Başkan Ali Koç’un kulübe yaptığı mali katkılara değinen Barış Göktürk, Koç’un Fenerbahçe’ye sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euro’dan fazla para aktardığını belirtti. “Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek Türk muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyor ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti.” dedi.

BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKMA SÜRECİ

Bankalar Birliği’nden çıkma süresi hakkında konuşan Barış Göktürk, “Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği’nden çıkabilir. Biz, en doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kulübün mali durumunu daha sağlıklı bir yapıya kavuşturma hedefini destekliyor.

FENERBAHÇE’NİN BORCU HAKKINDAKİ İDDİALAR

Fenerbahçe’nin toplam borcunun 25 milyar olduğuna dair ortaya atılan iddialara da yanıt veren Göktürk, “Fenerbahçe’nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe’nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon euro’dur. Yani 10 milyar liranın altındadır.” sözleriyle kulübün mevcut mali durumu hakkında net bir bilgi verdi. Bu açıklamalar, kulübün mali sağlığı hakkında kamuoyundaki endişeleri gidermeyi amaçlıyor.