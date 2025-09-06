B.H. 6-0 S.M.’yi Yendi

SAN MARINO-BOŞNA HERSEK MAÇINDA KIRMIZI KART ETKİSİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda San Marino ve Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Marino Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Bosna Hersek, San Marino’yu 6-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra San Marino şoku yaşadı ve 10 kişi kaldı.

BOSNA HERSEK GALİBİYETİ PERÇİNLİYOR

Karşılaşmanın 16. dakikasında Alessandro Golinucci direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve bu durum, San Marino’nun oyun kurmasını sekteye uğrattı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Bosna Hersek, 21. dakikada Benjamin Tahirovic’in golüyle öne geçti. Devamında Edin Dzeko’nun 70 ve 72. dakikalarda attığı gollerle skoru açan Bosna Hersek, 81’de Samed Bazdar, 85’te Kerim-Sam Alajbegovic ve 90’da Nihad Mujakic’in golleri ile rahat bir zafer elde etti. Bu sonuçla Dzeko’nun liderliğindeki Bosna Hersek, gruptaki dördüncü maçında da galip gelerek önemli bir performansa imza attı. San Marino ise 5 maçta 0 puanla son sırada yer aldı.