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B.K. Bursa’da Yakalandı, Manisa’ya Getirildi

HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANAN GENÇ YAKALANDI

Manisa’da hırsızlık suçuyla aranan ve kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 18 yaşındaki B.K., Bursa’da yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın JASAT birimi, ‘Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan B.K.’yı operasyonla ele geçirdi.

ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Yakalanan B.K.’nın, adli mercilere sevk edilmek üzere Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü kaydedildi. Olay, güvenlik güçlerinin etkin çalışmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

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