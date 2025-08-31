B.k. Çalılar Arasında Yakalandı

KAÇAK HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Samsun’da polisten kaçmaya çalışan B.K., takip sonucunda arazide çalıların arasında yakalandı. Yapılan incelemelerde B.K.’nin toplamda 7 ayrı dosyadan arandığı ve 7 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ KAÇIŞ GİRİŞİMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, İlkadım ilçesinde bir kişide şüpheli bir durum fark etti ve kimlik kontrolü yapma kararı aldı. Ancak, bu esnada şüpheli kaçmaya başladı. İlk olarak motosikletle kaçan B.K., sonrasında yaya olarak arazideki çalılıklar arasına saklandı. Fakat Yunus timleri, B.K.’yi kısa süre içinde yakaladı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

B.K.’nin sorgulama sürecinde, haklarında arama kararı bulunan 7 ayrı dosyası olduğu ve kesinleşmiş hapis cezasının 7 yıl 7 ay 20 gün olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan B.K., İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.