B.K. Cezaevinden Firar Etti. Yakalandı

POLİS EKİPLERİ FİRARİYİ YAKALADI

Kırıkkale’de, “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 ay hapis cezası olan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde aranan şahısların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda, firari B.K. isimli şahıs yakalandı.

HÜKÜMLÜ CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin sonrasında Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Polis ekipleri, bu tür güvenlik operasyonlarıyla toplumda huzuru sağlamayı hedefliyor. Kırıkkale’deki bu olay, suçluların yakalanması adına yürütülen çalışmaların etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.