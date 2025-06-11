B.K. Ve S.A. Hakkında Bilgiler Paylaşıldı

BATUHAN KARACAKAYA’NIN SEVGİLİSİ HAKKINDA

Oyuncu Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi Sinem Akar hakkında birçok bilgi araştırılıyor. Eski Survivor yarışmacısı olan Karacakaya, özel hayatıyla tekrar gündeme geliyor. Sinem Akar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu soruları merak ediliyor.

SURVIVOR YILDIZINDAN PAYLAŞIM

Batuhan Karacakaya, “Aşk-ı Memnu” dizisindeki Bülent karakteriyle geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Son dönemde Survivor 2025’te yer alan Karacakaya, yeni aşkını sosyal medya platformu üzerinde duyurdu. Sevgilisi Sinem Akar ile birlikte çektikleri bir fotoğrafı kalp emojisi ile birlikte Instagram hesabında paylaştı. Takipçileri ise bu paylaşımı görünce “Turnayı gözünden vurmuşsun” şeklinde yorumlar yaptı. Bilgiler doğrultusunda Batuhan Karacakaya evli değil.