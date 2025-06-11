B Kadın Milli Takım Rusya’yı Yendi

HAZIRLIK MAÇI SONUCU

Kadın Milli Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirdiği hazırlık maçında Rusya’yı 75-53’lük bir skorla yendi. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi’nde yapıldı ve Ay-yıldızlı takım, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşi ile sahaya çıktı. İlk yarıda Milliler, 37-22’lik bir avantaj ile önde tamamladı.

ÖNE ÇIKAN PERFORMANSLAR

A Kadın Milli Takımda, Teaira McCovan 16 sayı ve 8 ribaund ile dikkat çekti. Tilbe Şenyürek 8 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile mücadele etti. Sevgi Uzun da 11 sayı, 3 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile takıma katkı sağladı. Rusya tarafında ise Sofia Liulina, 11 sayıyla maçı tamamladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam eden Millilerde, Berfin Sertoğlu ve İlayda Güner kadrodan çıkarıldı. Bu değişiklikler, takımın stratejisi ve hedefleri doğrultusunda alındı.