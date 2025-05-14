B Kaymakamı T Topsakaloğlu, Aile Haftası’ni Kutladı

AİLENİN TEMEL ROLÜ

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Aile Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlıyor. Mesajında, ailenin toplum için ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu dile getiriyor.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN AİLE

Topsakaloğlu, aile kurumunun geleceğin sağlıklı inşasında ve toplumsal kalkınmada büyük bir rol üstlendiğini ifade ediyor. “Aile, çocukların bakımı, yetiştirilmesi, yeni kuşaklara kültürel kimliğin ve değerlerin kazandırılması, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılmasında birey ve toplum arasında köprüdür.” sözleriyle ailenin önemini vurguluyor. Kaymakam, bu özel haftayı da kutladığını belirtiyor.