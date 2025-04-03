Haberler

B.M: Gazze’de Desteklenen Fırınlar Kapandı

ÚNİTE DİLLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gazze’de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın desteklediği 25 fırın, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan duyuruya göre, tamamıyla kapandı. Bu kapanmalar, İsrail’in sınırı uzunca bir süre kapalı tutmasından kaynaklanıyor.

YARDIM KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Fırınların kapanması, yakıt ve un sevkiyatını ciddi şekilde engelliyor. Bu durum, yardım gruplarının azalan gıda stoklarını yenilemesini zorlaştırıyor. Bu kriz, bölgedeki gıda güvenliğini tehdit ederken, insani yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zonguldak’ta Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zonguldak'ta durdurulan araçta 750 gram metamfetamin bulundu. Araçtaki iki kişi, uyuşturucu madde ticaretiyle suçlanarak gözaltına alındı.
Haberler

Galatasaray, Derbide Fenerbahçe’yi Eledi

Yılmaz Vural, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali sonrası, Mourinho ve Buruk arasında yaşananları değerlendirerek, Buruk'un tahrik edici bir tutum sergilediğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.