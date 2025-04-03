B.M: Gazze’de Desteklenen Fırınlar Kapandı

ÚNİTE DİLLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gazze’de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın desteklediği 25 fırın, Birleşmiş Milletler tarafından yapılan duyuruya göre, tamamıyla kapandı. Bu kapanmalar, İsrail’in sınırı uzunca bir süre kapalı tutmasından kaynaklanıyor.

YARDIM KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Fırınların kapanması, yakıt ve un sevkiyatını ciddi şekilde engelliyor. Bu durum, yardım gruplarının azalan gıda stoklarını yenilemesini zorlaştırıyor. Bu kriz, bölgedeki gıda güvenliğini tehdit ederken, insani yardımların yetersiz kalmasına neden oluyor.