B. M. Genel Sekreteri Guterres, “Filistinlilerin Gıda İçin Tehlikeye Atılması Kabul Edilemez” Dedi

GUTERRES’TEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi’nde insani yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, “Filistinlilerin gıda için canlarını tehlikeye atıyor olmaları kabul edilemez bir durum” dedi ve insani yardım dağıtımında gerçekleşen saldırıya dair bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yürütmekte olduğu yardım dağıtımlarını engelleyerek şiddeti sürdürmeye devam ediyor. Gazze Şeridi’nin güneyine bağlı Refah şehrinde insani yardım malzemesi dağıtımı sırasında bir saldırı gerçekleşti. Sağlık yetkilileri bu olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ancak Gazze İnsani Yardım Vakfı, yardım dağıtımı esnasında can kaybı yaşanmadığını iddia etti.

OLAYLAR VE GUTERRES’İN REAKSİYONU

İsrail askeri yetkilileri, olay yerindeki can kayıplarından haberdar olduklarını ve duruma dair incelemelerin sürdüğünü aktardı. Guterres, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yardım arayışındaki Filistinlilerin öldürüldüğüne ve yaralandığına dair raporlar karşısında “dehşete düştüğünü” ifade etti. Ayrıca, Guterres, durumun incelenmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılmasının gerekliliğini yineledi.

CAN KAYIPLARI ARTMAKTA

Dün İsrail’in Refah şehrinde yardım yapılan bölgelerden birinin yakınında 31 kişinin daha öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu belirtilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Gazze’de son 24 saat içinde 52 kişi hayatını kaybetmiş ve 503 yaralı hastanelere sevk edilmiştir.