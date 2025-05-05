B M Genel Sekreteri, Şiddet Sona Ersin Diyor

BM GENEL SEKRETERİ’NİN UYARISI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını genişletme planının daha fazla can kaybı ve yıkıma yol açacağını belirtiyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Guterres’in bu uyarısını dile getirdi. Haq, “Genel Sekreter, bu kritik dönemde öncelikli olanın, daha fazla sivil ölüm ve yıkım değil, şiddetin derhal sona ermesi olduğunu düşünüyor” diye konuştu.

GAZZE’NİN GELECEĞİ

Haq, Guterres’in Gazze’nin gelecekteki bir Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladığını ve bunun böyle kalması gerektiğini ifade etti. “Genel Sekreter, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını genişletme planını alarm verici olarak değerlendiriyor” diyen Haq, bu konunun önemine dikkat çekti.

Ateşkes ve Serbest Bırakma Çağrısı

Ayrıca, Guterres’in Gazze’de hemen ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısını sürdürdüğünü, tüm esirlerin de gecikmeksizin ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini savunduğunu hatırlattı. Bu gelişmeler, bölgedeki durumu ve uluslararası toplumu da doğrudan etkiliyor.