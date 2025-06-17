Haberler

B.M. Kasko Poliçesi İle Mağdur Oldu

MAĞDURİYETİ ANLATAN SÜRÜCÜNÜN HİKAYESİ

Denizli’de yaşayan B.M. adlı sürücü, aracına kasko poliçesi yaptırmak için Sigortam.net firmasına başvurdu. 2020 model hafif ticari aracı için “orijinal cam değişimi” teminatını isteyen B.M., müşteri temsilcisi tarafından bu teminatın sağlandığı bilgisi verildi. Ancak, poliçeyi satın aldıktan sonra hasar durumu yaşadığında kabul edilen güvencelerin poliçesinde bulunmadığı anlaşıldı.

İLGİLİ TEMİNATLARDAKİ SAHTEKARLIK ORTAYA ÇIKTI

B.M., aylar sonra ön camındaki çatlak için Sigortam.net’e başvurduğunda, poliçesinin muadil cam güvencesi kapsadığını öğrendi. Orijinal cam değişimi talep edebilmesi için ek bir ödeme yapması gerektiği iletildi. “Önce haklısın” yanıtını alan B.M., yaptığı resmi başvuru sonrası ses kayıtlarının incelemesi ile müşteri temsilcisinin yanıltıcı bilgi verdiğinin kabul edilmesiyle şaşırdı.

HAZIRLANAN BELGELERE RAĞMEN HAYAL KIRIKLIĞI

28 bin 453 TL tutarındaki orijinal cam değişimi için 9 bin 453 TL fark ödemesi yapan B.M., ödeme belgesini Sigortam.net müşteri temsilcisine iletti. Hatanın kabul edilmesiyle rahatlayan sürücü, ancak sonuçta “Müşterinin poliçeyi okuma zorunluluğu” gerekçesiyle mağduriyetinin giderilemeyeceğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

DİĞER SÜRÜCÜLERE ÖNERİLER SUNDU

Benzer durumların yaşanmaması için diğer sürücüleri uyaran B.M., “Telefonda bana anlatılan poliçeyle, ödeme yaptıktan sonra tarafıma mail atılanın farklı olduğunu hasar olunca anladım. Önce hatalarını kabul edip, sonra beni suçlu çıkarmaya çalıştılar. Benzer mağduriyetler yaşanmaması için sürücülerin yerel firmalarla yüz yüze görüşerek poliçe satın almasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.