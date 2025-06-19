B M M Y K Filippo Grandi, İki Milyon Suriyeli Dönüşte

SURİYE’DE SÜREN DÖNÜŞLERİN ARDINDAN ÇAĞRI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından Aralık 2024’ten bu yana iki milyon Suriyelinin evlerine döndüğünü belirtti. Grandi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Suriye’ye hareket etmeden önce yaptığı paylaşımında, “Aralık’tan bu yana iki milyonun üzerinde Suriyeli yerinden edilmiş kişi ve mülteci evlerine geri döndü… Bölgede artan gerilimlere rağmen umut verici bir işaret” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ İSTİKRARSIZLIKLARDAN KAÇINMA ÇAĞRISI

Grandi, Suriye’nin komşusu Lübnan’ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni bir istikrarsızlık ve göç dalgasına değil, siyasi çözümlere ihtiyacımız var” dedi. Bu açıklaması, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası 90 milyonluk ülkede rejimin çökmesiyle yeni bir istikrarsızlığın yaşanmasından endişe edilen bir döneme denk geldi. Suriye’de geçtiğimiz yılın son ayında, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalifler 10 gün süren saldırılar sonucunda başkent Şam’a ulaşmış, Beşar Esad 8 Aralık 2024’te ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı.

TÜRKİYE’DEN DÖNÜŞLERİ GÖSTEREN VERİLER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Türkiye’den ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısının 273 bini geçtiğini duyurdu. BM, 14 yıllık iç savaşın ardından Suriye’nin yeniden inşasının maliyetinin 400 milyar doları bulabileceğini öngörüyor.