B.M. Siyasi Barış İşleri Genel Sekreteri DiCarlo Uyardı. Sivil Ölümler Geçen Yıla Göre Arttı. DiCarlo, Türkiye-ABD Rolünü Vurguladı. Savaşın Uzaması, Sivillere Zarar Veriyor

DEVAM EDEN SİVİL ÖLÜMLER ÜZERİNDEKİ UYARI

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya-Ukrayna savaşındaki sivil ölümlerin geçen yıl ile kıyaslandığında arttığını vurguladı. DiCarlo, Ukrayna’daki barış ve güvenlik konusunu ele alan BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında, “2025’teki genel güvenlik durumu, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde daha kötü. Bu yılın ilk çeyreğindeki sivil ölümleri, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 59 daha yüksek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, savaşın başlangıcı olan Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da en az 13 bin 279 sivilin hayatını kaybettiğini ve 32 bin 449 kişinin yaralandığını belirtti.

Rus kaynaklarından alınan bilgilere değinen DiCarlo, her iki tarafın da sivil kayıplarının savaşın “canlı bir hatırlatıcısı” olduğunu ifade ederek, sivillerin hedef alınmaması yönünde bir çağrı yaptı. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve Rus ile Ukrayna heyetlerinin doğrudan müzakereler için bir araya geldiği İstanbul’daki görüşmelere de değinen DiCarlo, “Bu görüşmeleri memnuniyetle karşılıyor ve Türkiye ile ABD’nin bu görüşmeleri kolaylaştırmadaki önemli rolünü takdir ediyoruz.” dedi. Görüşmelerin acil bir ateşkes ile sonuçlanmasa da tarafların sürece devam etme konusundaki anlaşmalarının cesaret verici olduğunu vurguladı.

SİVİLLERİN YAŞADIĞI TEHLİKELER

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsanı Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, ateşkes arayışına rağmen, iki ülke arasındaki saldırıların arttığını kaydetti. “Sivil halk, özellikle doğu, güney ve kuzey sınır bölgelerinde sürekli ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.” diyen Doughten, savaşın yerinden edilen kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini de dile getirdi. Artan zorluklar karşısında, cephe hattının yakınında yaşayan siviller için koruma hizmetleri ve insani yardımların sürdüğünü bildirdi. Doughten, 2025’in başından itibaren Ukrayna genelinde yaklaşık 3,1 milyon kişiye hayat kurtarıcı yardım sağlandığını aktardı. Ayrıca, insani yardım fonlarında yaşanan kesintilere dikkat çekerek, 2025 İnsani İhtiyaçlar ve Müdahale Planı için gereken 2,6 milyar doların sadece dörtte birinin karşılanabildiğini belirtti.