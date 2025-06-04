B.m. Sözcüsü Dujarric, Gazze’de Hastane Yok

GAZZE’DE HASTANE KALMADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail’in devam eden hava saldırıları sonucunda Gazze’nin kuzeyinde “tek bir hastane bile kalmadığını” açıkladı. Dujarric, BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu’daki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Gazze’nin kuzeyinde bulunan Endonezya hastanesinde görev yapan personel ve hastaların pazartesi günü tahliye edildiğini ifade eden Dujarric, “Sonuç olarak, bugün Gazze’nin kuzeyindeki tek bir hastane bile faaliyette değil.” dedi.

İNSANİ DRAM DEVAM EDİYOR

Dujarric, İsrail’in saldırıları nedeniyle son üç haftada Gazze genelinde 100 binden fazla Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini aktardı. Gazze’deki El Halil Hastanesi’ni ziyaret eden BM yetkilileri, bu sağlık tesisinde antibiyotikler de dahil olmak üzere hayati malzemelerin eksik olduğunu ve bu durumun “önlenebilir ölümlere” yol açtığını vurguladı.

HUMANİTARY AİDATİ ENGELLERİ

Dujarric, Gazze’ye insani yardım kamyonlarının ulaştırılması için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’na gönderimlerin devam ettiğini, ancak İsrail’in bu yardımlara yönelik engellerinin sürdüğünü bildirdi. Dujarric, Gazze’deki sivil halkın en temel ihtiyacı olan içme suyunu taşıyan bazı kamyonların bile İsrail tarafından geçişinin engellendiğini belirtti. Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yaptığı yardımlar hakkında yorum yapmayan Dujarric, “Gazze’de birinci elden haber yapacak daha fazla gazetecinin olmasının en iyisi olacağını düşünüyorum. Ancak açık olalım, İsrail yetkilileri bir dağıtım kanalını kolaylaştırırken diğerini engelliyor.” dedi.