B.m., Suriye’de 670.000 Yerinden Edildi

SURİYE’DE YER DEĞİŞTİRENLERİN SAYISI

Birleşmiş Milletler, 10 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, kasım ayından bu yana Suriye genelinde 670.000 kişinin yerinden edildiğini, 1 milyondan fazla kişinin ise evlerine döndüğünü duyurdu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, bu durumun patlamamış mühimmat, mayınlar ve el yapımı patlayıcılar gibi savaş kalıntılarının yarattığı tehlikeli kirliliğe rağmen gerçekleştiğini aktardı.

Ofis, “8 Aralık’tan bu yana 367 sivilin öldüğünü, 542 sivilin de yaralandığı bildirildi. Etkilenenlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor” açıklamasında bulundu. Hali hazırda zorlu finansman ortamına rağmen, yerinden edilen kişilere yönelik destek sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bu destekler arasında geçim kaynağı fırsatları yaratma, su kaynaklarını restore etme ve gıda ile beslenme yardımı sağlama yer alıyor.

Ancak Ofis, 8 milyon insanı desteklemek amacıyla 2 milyar ABD doları talep eden mevcut Suriye insani yardım çağrısının sadece yüzde 10’unun finanse edildiğini vurguladı. Şu ana kadar yalnızca 204 milyon dolar toplandığı ifade edildi. Bu durum, Suriye’deki insani yardım çabalarının ne denli zor hale geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.