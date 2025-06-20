B. M. T. B. T. B., A. İ. M. İ. B. K. K., A. B. B. A. A. Y. İ. Z. K. Z. Y. K. S. G. A. K.

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MUHTARLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Adilcevaz ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi. Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve Adilcevaz İlçe Başkanı Yunus Yaralı ile birlikte Aşağı Süphan köyünü ziyaret etti. Burada köy muhtarlarıyla bir araya gelen Bedirhanoğlu, sorunları yerinde görmenin çözümün en hızlı yolu olduğunu dile getirdi.

KÖY SORUNLARI ELE ALINDI

Toplantıda köy sorunlarını gündeme getirdiklerini ifade eden Bedirhanoğlu, “AK Parti olarak köylerimize hizmeti artırarak sürdüreceğiz. Bitlis genelinde muhtarlarımızla önemli toplantılar yaptık. Bu yıl 100 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti İl Başkanı Köstekçi ise, “Teşkilat olarak vatandaşımızın yanındayız, sorunların takipçisiyiz. Köylerimizdeki eksikleri tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

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