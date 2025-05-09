B.N.T. Öğrencilere Şiddet Uyguladı

ÖĞRETMENİN ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ADANA’da bir ilkokulda görevli özel eğitim öğretmeni B.N.T.’nin özel gereksinimli öğrencilere karşı uyguladığı şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından B.N.T., görevden uzaklaştırıldı ve polis tarafından gözaltına alındı.

ÖĞRENCİ VELİSİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu’ndaki özel eğitim sınıfında görevli olan öğretmen B.N.T.’nin yaptığı şiddet, cep telefonu kameralarıyla belgelenmiş durumda. Bir öğrenci velisi, B.N.T.’nin çocuğuna şiddet uyguladığına dair şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında derhal bir soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIĞA ALINDIĞINI DUYURDU

B.N.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Adana Valiliği de olaya ilişkin gerekli işlemlerin yapıldığını ve öğretmenin açığa alındığını duyurdu. Bu gelişmeler, özel eğitim alanındaki uygulamaların gözden geçirilmesi gereğini gündeme getiriyor.