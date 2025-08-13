B Şehir, Viking’le 1-1 Beraberlikte Kaldı

Haberler

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveçli Viking takımını ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilen mücadele, 1-1 berabere sona erdi. İlk maçta rakibini 3-1 yenerek avantaj sağlayan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla play-off turuna yükselmeyi başardı.

34. dakikada Viking, Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 40. dakikada Davie Selke, Başakşehir’in beraberliği sağlamasını sağladı. Bu gol, turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki tarihindeki 100. gol oldu.

Başakşehir daha sonra, Rumen takımı Universitatea Craiova ile Slovakya temsilcisi Spartak Trnava arasında oynanacak olan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Rumen ekibi ilk maçı 3-0’lık skorla kazanmış durumda. Rövanş maçı ise yarın yapılacak. Play-off maçları ise 21-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

