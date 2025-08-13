B Şehir, Viking’le 1-1 Beraberlikte Kaldı

BASKETBOLDA HEYECAN DORUKTA

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveçli Viking takımını ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirilen mücadele, 1-1 berabere sona erdi. İlk maçta rakibini 3-1 yenerek avantaj sağlayan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla play-off turuna yükselmeyi başardı.

FUTBOLDA TERS DÖNÜŞ

34. dakikada Viking, Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi. 40. dakikada Davie Selke, Başakşehir’in beraberliği sağlamasını sağladı. Bu gol, turuncu-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki tarihindeki 100. gol oldu.

GELECEK MAÇLARDA RAKİP BELİRLENECEK

Başakşehir daha sonra, Rumen takımı Universitatea Craiova ile Slovakya temsilcisi Spartak Trnava arasında oynanacak olan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Rumen ekibi ilk maçı 3-0’lık skorla kazanmış durumda. Rövanş maçı ise yarın yapılacak. Play-off maçları ise 21-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.