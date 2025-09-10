Haberler

B. Spor, F. B.’den Ahmet Aydın’la Anlaştı

BALIKESİRSPOR’DAN YENİ TRANSFER

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden bir ekip olarak, Fenerbahçe’de forma giyen 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme yapıyor. Kulüp, transfer faaliyetlerine hızla devam ediyor.

AHMET NECAT AYDIN’LA ANLAŞMA

Balıkesirspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Balıkesirspor’umuz, Fenerbahçe forması giyen 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Ahmet’e ve Balıkesirspor’umuza hayırlı olsun” deniliyor. Bu transferin, hem Ahmet Necat Aydın’a hem de Balıkesirspor’a hayırlı olmasını umuyoruz.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

