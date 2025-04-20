B2-B3 Futsal 1. Ligi Başlıyor

YENİ SEZONUN İLK DEVRESİ ANKARA’DA

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun düzenlediği B2-B3 Futsal 1. Ligi’nin 2025 sezonunun ilk devresi, 20-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Altı farklı şehirden katılan yedi kulüp ve toplamda 96 sporcunun yer alacağı organizasyonda, sporcular bir hafta boyunca zorlu müsabakalar yapacak. Teknik toplantı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da icra edilecek ve ilk karşılaşmalar 21 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

KATILIMCI TAKIMLAR VE MAÇ PROGRAMI

Müsabakalara katılacak takımlar şunlardır:

* Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

* Gölcük Engelliler Spor Kulübü

* Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü

* Surkent21 Engelliler Spor Kulübü

* Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

* Palandöken Engelliler Spor Kulübü

* 1915 Çanakkale Spor Kulübü

Pazartesi günü yapılacak ilk maçlar ise şu şekildedir:

* 11:00 – Nilüfer GESK vs. Gölcük ESK

* 13:00 – 1915 Çanakkale SK vs. Yenimahalle Bld. GESK

* 15:00 – Surkent21 ESK vs. Çankaya Bld. GESK

FEDERASYON BAŞKANINDAN DESTEK MESAJI

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, yaklaşan müsabakalarla ilgili şu şekilde konuştu: “Görme engelli bireylerin sporla bütünleşmesini sağlayan bu ligin her sezon daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara’daki devre boyunca, fair-play ruhunun ön planda olduğu, tempolu ve nitelikli karşılaşmalar izleyeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum.”