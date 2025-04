B2-B3 Futsal 2025 İlk Devresi Başlıyor

2025 SEZONUNUN İLK DEVRESİ

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal 1. Ligi’nde, 2025 sezonunun ilk yarısı 20-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi’nde yapılacak. Altı farklı şehirden gelen yedi kulüp ve toplam 96 sporcu, bu organizasyonda bir hafta boyunca zorlu mücadelelere katılacak.

TEKNİK TOPLANTI VE İLK MAÇLAR

Teknik toplantı, 20 Nisan Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek. İlk müsabakalar ise 21 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Katılımcı takımlar arasında, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Gölcük Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü, Surkent21 Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Palandöken Engelliler Spor Kulübü ve 1915 Çanakkale Spor Kulübü yer alıyor.

PENSİYON SIRALAMASI VE MÜSABAKALARIN BAŞLANGICI

Pazartesi günü müsabakalar, şu şekilde başlayacak: 11:00 – Nilüfer GESK vs. Gölcük ESK, 13:00 – 1915 Çanakkale SK vs. Yenimahalle Bld. GESK ve 15:00 – Surkent21 ESK vs. Çankaya Bld. GESK.

FEDERASYON BAŞKANINDAN MESAJ

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım, başlayacak müsabakalarla ilgili olarak, “Görme engelli bireylerin sporla bütünleşmesini sağlayan bu ligin her sezon daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara’daki devre boyunca, fair-play ruhunun ön planda olduğu, tempolu ve nitelikli karşılaşmalar izleyeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum.” dedi.