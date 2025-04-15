Baba, Banka Borcu İçin Hak Arıyor

VEFAT EDEN OĞULUN BANKA BORCUYLA BAŞA ÇIKMA MÜCADELESİ

Sivas’ta yaşanan olayda, bir baba vefat eden oğlunun aldığı banka borcundan kaynaklı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Seyithan Mütevellioğlu’nun ticari faaliyetlerde bulunan oğlu Hakkı Can Mütevellioğlu, 2019 yılında Türkiye Ekonomi Bankası’ndan (TEB) kredi aldı ve baba Seyithan Mütevellioğlu oğlu için kefil oldu. Ancak, bankanın üzerinde sadece imzaların bulunduğu, borç ve tarih bilgisi eksik bir senet düzenlenmesiyle durum karmaşık hale geldi.

İHTARNAME GÖNDERİLDİĞİ YIL VE BORÇ TUTARI

Hakkı Can Mütevellioğlu, kredi süreci içinde geçirdiği hastalık nedeniyle vefat etti. Ödemelerde aksaklık yaşanınca, banka 7 Ekim 2021 tarihinde 121 bin 209 TL’lik borca ilişkin ihtarname gönderdi. Ardından, banka avukatı R.U, ihtar tarihi olan 7 Ekim’den üç gün öncesinde, 5 Ekim 2021 tarihiyle 187 bin TL tutarında bir senede icra başlattı. Seyithan Mütevellioğlu, bu süreç sonunda 121 bin TL olan borcunu icra masrafları ve faizlerle birlikte toplam 262 bin TL olarak ödemek zorunda kaldı.

HUKUKİ İTİRAZ VE CİMER BAŞVURUSU

Mütevellioğlu, borcun belirtilen tutarın üzerinde olduğunu ve senedin ihtarname tarihinden iki gün önce düzenlendiğini belirterek itirazda bulundu. Ancak, hukuki süreçten bir sonuç elde edemeyince durumu CİMER aracılığıyla bildirdi. Ayrıca, bankaya ve ilgili avukata karşı suç duyurusunda bulundu. Seyithan Mütevellioğlu, “Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum” diyerek yaşadığı haksızlığı vurguladı.

Mütevellioğlu, “07.10.2021 tarihinde Türkiye Ekonomi Bankasından tarafıma ve borçlu firmaya faiziyle birlikte 121 bin 209 lira borcunuz var diye bir ihtarname gönderdi. Sözleşme imzalarken banka bize boş bir belge imzalattı. Bu belge bir hafta sonra 14.10.2021 tarihinde 187 bin lira yazılarak icra işlemiyle tahsilat yapıldı. Bankanın bildirdiği borç 121 bin 209 lira, bir hafta sonra doldurulan senet 187 bin lira. Arada yaklaşık 60 bin liralık fark var. Bizden 262 bin lira olarak bu para tahsil edildi” diyerek süreçle ilgili belirsizlikleri dile getirdi.’];?>”