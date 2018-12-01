Baba Bush öldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1989-1993 yılları arasında ABD başkanlığı yapan ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un babası olan George H.W. Bush’un ölüm haberini sözcüsü Jim McGrath Twitter’dan duyurdu.

George H.W. Bush’un eşi Barbara Bush geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. Eşini kaybeden Bush, enfeksiyon nedeniyle Houston’da hastaneye kaldırılmıştı.

GEORGE W. BUSH MESAJ YAYIMLADI

Hayatını kaybeden George H.W. Bush’un oğlu George W. Bush ise yaptığı açıklamada “Jeb, Neil, Marvin, Doro ve ben olağanüstü 94 yıl sonra babamın öldüğünü ilan etmekten üzüntü duyuyoruz. George H. W. Bush, yüksek karakterli, bir kızının ve bir oğlun isteyebileceği en iyi babalardan biriydi.” dedi.

HÜRRİYET