Baba, Çocuğu Uyuyakalanı Buldu

MAHALLEYİ AYAĞA KALDIRAN OLAY

Bartın’da, babası tarafından evde yalnız bırakılan bir çocuk mahalleyi hareketlendirdi. Çocuğundan haber alamayan baba, endişeyle mahalle sakinlerini durumu bildirmeye yönlendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE!

Olay Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak Davut Fırıncıoğlu Sitesi’nde gerçekleşti. 11 yaşındaki Ö.Y., evde uyuyakaldı ve eve dönen babası, çocuğuna ulaşamayınca büyük bir kaygı yaşadı. Kapıyı açamayan baba, endişesiyle polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

ÇOCUK UYANDI, HER ŞEY YERİNE DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven kullanarak daireye girdi. İçeriye giren ekipler, çocuğun uyuduğunu tespit etti ve Ö.Y.’yi uyandırmayı başardı. Çocuğun durumunun iyi olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, rahat bir nefes aldı.